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Степанов у ВР: зарплати українських медиків на рівні виплат по безробіттю — це соромно

Степанов у ВР: зарплати українських медиків на рівні виплат по безробіттю — це соромно

Київ • УНН

 • 17943 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Українські медики отримують заробітну плату на рівні виплат по безробіттю, що "соромно" у сучасних умовах країни, тому працівники галузі зараз знаходяться "на межі". Про це під час виступу у Верховній Раді України заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує УНН.

"Десятки тисяч медиків знаходяться "на межі". Вони б хотіли вийти під стіни Верховної Ради та сказати: "Досить. Досить закривати очі на стан медицини та удавати, що якось воно працює. Досить не помічати, що люди, які щодня борються зі смертю, щодня рятують життя, ледве зводять кінці з кінцями", - зазначив міністр.

За його словами "посада народного депутата чи міністра далеко не найважливіша у країні".

"Сьогодні, коли вірус наступає, найважливіша професія — медик. Коли настане час, саме вони будуть поруч із кожним з нас. Сьогодні наші медики отримують заробітну плату на рівні виплат по безробіттю. Колеги, вдумайтесь. Це соромно. У лікарів немає сил терпіти. Вони хотіли б вийти та сказати про це, але вони не можуть залишити пацієнтів, адже десятки тисяч життів залишаться під загрозою. Вони не можуть, бо давали клятву. І 29 років українські політики користуються їхньою вірністю клятві та відповідальністю перед українським народом”, - заявив Степанов.

Також глава МОЗ нагадав вимоги щодо заробітної плати працівникам медичної галузі: заробітна плата лікаря має бути 23 тисячі гривень, медичної сестри — на рівні 17 тисяч гривень, молодшого медичного персоналу — 12 тисяч гривень.

Додамо, раніше Степанов заявляв про те, що під час пандемії COVID-19 українські медики стали "магнітом для всіх європейських країн", і якщо їм не підняти зарплати — вони почнуть їхати з країни.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов утримався від голосування за доопрацьований урядом до другого читання державний бюджет на 2021 рік.

Як повідомлялося раніше в УНН, у НСЗУ заявили, що у Бюджеті-2021 недостатньо коштів для вакцинації від COVID-19.

Українські Національні Новини

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