Геращенко: международные наблюдатели признали местные выборы безопасными

"Я хочу сказать, что выборы состоялись. Выборы признаются общественными организациями и международными наблюдателями такими, которые состоялись безопасно. Структуры Министерства внутренних дел и Национальной полиции действовали четко, профессионально и эффективно", - сказал Геращенко в эфире одного из телеканалов.

"Если учесть, что у нас 29 тысяч избирательных участков и что при такой явке приняло участие в избирательном процессе около 10 миллионов избирателей, то количество правонарушений совсем не велико", - заявил замминистра.

Он добавил, что это уже вторые выборы в местные советы после 2015 года. "Команда министра внутренних дел Арсена Авакова показала, что мы работаем ради того, чтобы в Украине действовал закон, и каждый голосовал за того, за кого считает нужным. И побеждал не админресурс, не партия, которая у власти и которая до 2014 года, до Революции Достоинства, служила всегда министерству внутренних дел, а побеждал выбор каждого гражданина", - сказал Геращенко.

Кроме того, замминистра добавил, что ни один из мэров городов не заявил о том, что полиция нарушала закон или была на стороне кого-то из их оппонентов.

Геращенко также сказал, что в Украине не будет проблем федерализации, если будет сильная власть и сильная правоохранительная система, которая будет служить интересам страны.

"В целом считаю, что выборы прошли удовлетворительно. По всем фактам, которые подтвердятся, материалы будут расследованы и направлены в суд для принятии решений", - отметил он.

Напомним, в день местных выборов, 25 октября, в течение дня полиция выявила несколько "каруселей".