Геращенко: міжнародні спостерігачі визнали місцеві вибори безпечними

“Я хочу сказати, що вибори відбулися. Вибори визнаються громадськими організаціями та міжнародним спостерігачами такими, які відбулися безпечно. Структури Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції діяли чітко, професійно та ефективно”, — сказав Геращенко в ефірі одного з телеканалів.

“Якщо врахувати, що у нас 29 тисяч виборчих дільниць і що при такій явці прийняло участь у виборчому процесі близько 10 мільйонів виборців, то кількість правопорушень зовсім не велика”, — заявив заступник міністра.

Він додав, що це вже другі вибори до місцевих рад після 2015 року. “Команда міністра внутрішніх справ Арсена Авакова показала, що ми працюємо заради того, щоб в України діяв закон, і кожен голосував за того, за кого вважає за потрібне. І перемагав не адмінресурс, не партія, яка у влади та яка до 2014 року, до Революції Гідності, служила завжди міністерству внутрішніх справ, а перемагав вибір кожного громадянина”, — сказав Геращенко.

Окрім того, заступник міністра додав, що ні один із мерів міст не заявив про те, що поліція порушувала закон або була на стороні когось із їхніх опонентів.

Геращенко також сказав, що в Україні не буде проблем федералізації, якщо буде сильна влада та сильна правоохоронна система, яка служитиме інтересам країни.

“Загалом вважаю, що вибори пройшли задовільно. За всіма фактами, які підтвердяться, матеріали будуть розслідувані та направлені до суду для прийнятя рішень”, — зазначив він.

Нагадаємо, у день місцевих виборів, 25 жовтня, протягом дня поліція викрила декілька “каруселей”.