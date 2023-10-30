Гепатит А распространяется по Винницкой области: есть больные в разных территориальных громадах - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В Виннице не угасает вспышка гепатита А. Единичные случаи заболеваний начинают появляться в различных территориальных громадах Винницкой области. Об этом сообщила Винницкая областная военная администрация, пишет УНН.
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Заместитель начальника ОВА Наталья Заболотная провела внеочередное заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, где руководители всех касательных учреждений доложили о промежуточных результатах эпидемиологического расследования.
«Сейчас знаем о 170 лабораторных подтверждениях. Практически все – жители Винницы. Гепатит обнаружили также у людей из Могилев-Подольского, Хмельника, Калиновки, Гайсина и Козятина. Это единичные случаи. Однако все они так или иначе связаны с городом: кто-то работает, кто-то учится. Пациенты находятся в инфекционных отделениях медицинских учреждений общин», - говорится в сообщении.
Детали
Все больницы области развернули почти 500 коек с возможностью полностью изолировать больного. Мобильные бригады оперативно выезжают на проведение вакцинации.
В настоящее время исследуется питьевая вода из водопроводов, колодцев, акваматов и продукты питания с рынков. Лабораторно обследуют больных и контактных лиц.
Решили временно ограничить продажу товаров домашнего производства на рынках.
Тщательнее убирать и дезинфицировать общественный транспорт.
Напомним
Вспышка гепатита А в Винницкой области – это чрезвычайная ситуация областного уровня. Источник инфицирования пока не выявлен. Причиной заболевания может быть как пищевые продукты, так и вода.
О увеличении количества госпитализированных в Минздрав заявили 24 октября.
С тех пор на стационарном лечении с подтвержденным диагнозом находится 174 пациента, 29 из них – дети.
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