Надзвичайна ситуація обласного масштабу: МОЗ про спалах гепатиту А на Вінниччині
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Спалах гепатиту А на Вінничині – це надзвичайна ситуація обласного рівня. Це в ефірі телемарафону повідомив головний санітарний лікар України, заступник голови МОЗ Ігор Кузін, пише УНН.
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«Однозначно мова йде про спалах. І ми вже зараз бачимо, що цей спалах локалізується не лише у самому місті Вінниця, але точно й також за рахунок контактів поширюється на найближчі населені пункти. Сьогодні заплановано засідання ТЕБ та НС на рівні області. Враховуючи кількість постраждалих, це надзвичайна ситуація обласного масштабу й обласного рівня», - сказав
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Епідемічна статистика показує те, що джерело інфікування продовжує існувати.
За словами Кузіна, причиною захворювання може бути як харчові продукти, так і вода.
«Тому зараз основний фокус лікарів-епідеміологів полягає в тому, щоб дообстежити працівників саме епідемічно небезпечних сфер. І серед них знайти вже потенційно людину, яка перехворіла або продовжує хворіти на вірусний гепатит А», - додав він.
Тільки за вихідні таким чином було обстежено понад 100 осіб.
Нагадаємо
24 жовтня МОЗ заявили про спалах гепатиту А на Вінниччині.
Пізніше було прийняте рішення, що з 30 жовтня вінницькі школярі перейдуть на онлайн-навчання через загострення спалаху гепатиту А.
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