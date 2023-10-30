Надзвичайна ситуація обласного масштабу: МОЗ про спалах гепатиту А на Вінниччині

$41.400.00
45.840.00
ukru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 12821 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 79458 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 158928 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 158242 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 129375 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 135013 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 86521 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93604 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99216 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89858 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7м/с
63%
Популярнi новини

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 7306 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

13 квітня, 19:08 • 10035 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

13 квітня, 19:11 • 9694 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

13 квітня, 19:17 • 9384 перегляди

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

13 квітня, 20:43 • 6272 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 158246 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 226366 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 375439 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 311712 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 419624 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 7518 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15677 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 32478 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 29204 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 129377 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Надзвичайна ситуація обласного масштабу: МОЗ про спалах гепатиту А на Вінниччині

Київ • УНН

 • 79377 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Спалах гепатиту А на Вінничині – це надзвичайна ситуація обласного рівня. Це в ефірі телемарафону повідомив головний санітарний лікар України, заступник голови МОЗ Ігор Кузін, пише УНН.

Надзвичайна ситуація обласного масштабу: МОЗ про спалах гепатиту А на Вінниччині

Цитата

«Однозначно мова йде про спалах. І ми вже зараз бачимо, що цей спалах локалізується не лише у самому місті Вінниця, але точно й також за рахунок контактів поширюється на найближчі населені пункти. Сьогодні заплановано засідання ТЕБ та НС на рівні області. Враховуючи кількість постраждалих, це надзвичайна ситуація обласного масштабу й обласного рівня», - сказав

Деталі

Епідемічна статистика показує те, що джерело інфікування продовжує існувати.

За словами Кузіна, причиною захворювання може бути як харчові продукти, так і вода.

«Тому зараз основний фокус лікарів-епідеміологів полягає в тому, щоб дообстежити працівників саме епідемічно небезпечних сфер. І серед них знайти вже потенційно людину, яка перехворіла або продовжує хворіти на вірусний гепатит А», - додав він.

Тільки за вихідні таким чином було обстежено понад 100 осіб.

Нагадаємо

24 жовтня МОЗ заявили про спалах гепатиту А на Вінниччині. 

Пізніше було прийняте рішення, що з 30 жовтня вінницькі школярі перейдуть на онлайн-навчання через загострення спалаху гепатиту А. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Спалах гепатиту А на Вінниччині: в МОЗ виявили щонайменше 4 фактори, які вказують на джерело інфекції

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я
Brent
$64.54
Bitcoin
$85,143.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,247.84
Ethereum
$1,635.42