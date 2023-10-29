Спалах гепатиту А на Вінниччині: в МОЗ виявили щонайменше 4 фактори, які вказують на джерело інфекції
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Фахівці визначили щонайменше 4 фактори, які вказують на джерело інфекції, що призвела до спалаху гепатиту А у Вінницькій області. Наразі у лікарнях з гепатитом А залишається ще 151 пацієнт. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар України Ігор Кузін, передає УНН.
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“Комплексно відпрацьовуємо усі можливі причини спалаху вірусного гепатиту А на Вінниччині. На підставі проведених епідрозслідувань маємо щонайменше 4 можливих фактори, які вказують на джерело інфекції. Після детального аналізу кожен з факторів опрацьовується одночасно паралельними командами з широким лабораторним контролем. Фахівці групи оперативного реагування Центр громадського здоров’я України, Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб з залученням лікарів, працюють паралельно, у співпраці з місцевою владою”, - написав Кузін у Facebook.
Деталі
За його словами, вже обстежено понад 100 людей, робота яких пов'язана з обслуговуванням населення, продуктами та іншими епідемічно небезпечними сферами.
Також Кузін повідомив, що у лікарнях з гепатитом А залишається 151 пацієнт, 25 вже виписали. Наразі лікарі додатково опитують хворих з підтвердженими діагнозами та уточнюють зв’язки, які вказують на спільне джерело інфікування.
Як повідомляється, групи контролю та епідеміологічної безпеки працюють на:
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- ринках та точках продажу продуктів;
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- проводять додатковий лабораторний контроль на об’єктах водопостачання та підприємствах, які забезпечують продаж питної води та її розвезення;
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- продовжуються лабораторні дослідження та моніторинг проб з навколишнього середовища та води.
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Доповнення
За словами Кузіна, до області вже доставлено 1 060 доз вакцин для щеплень медиків, задіяних у ліквідації спалаху вірусного гепатиту А. Крім того, для вакцинації дітей доставлено 1 100 доз вакцини для профілактики вірусного гепатиту А та формування резерву.
Щеплення також радять зробити близькому оточенню пацієнтів з підтвердженим діагнозом.
Додамо
Кузін закликав усім жителям міста посилити заходи індивідуальної безпеки:
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- мити руки, обробляти їх так само ретельно як під час пандемії COVID-19;
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- уникати покупки продукції на стихійних ринках;
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- будь-яку не бутильовану воду слід обов’язково кип’ятити перш ніж пити;
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- не вживати молочні продукти, куплені на ринках без попередньої термічної обробки;
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- купувати продукти швидкого харчування лише у відведених для цього місцях, перед вживанням "вуличної їжі" - мити руки та обробляти їх дезінфектантом.
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Найпоширеніші симптоми ВГА це: слабкість, підвищена температура, діарея, блювота, жовтяниця. Якщо помітили такі симптоми в себе чи близьких - негайно звертайтеся до свого сімейного лікаря.
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