Вспышка гепатита А в Винницкой области: в Минздраве обнаружили по меньшей мере 4 фактора, которые указывают на источник инфекции
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Специалисты определили не менее 4 факторов, указывающих на источник инфекции, которая привела к вспышке гепатита А в Винницкой области. Сейчас в больницах с гепатитом А остается еще 151 пациент. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает УНН.
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“Комплексно отрабатываем все возможные причины вспышки вирусного гепатита А в Винницкой области. На основании проведенных эпидрасследований имеем по меньшей мере 4 возможных фактора, которые указывают на источник инфекции. После детального анализа каждый из факторов прорабатывается одновременно параллельными командами с широким лабораторным контролем. Специалисты группы оперативного реагирования Центр общественного здоровья’Украины, Винницкий областной центр контроля и профилактики болезней с привлечением врачей, работают параллельно, в сотрудничестве с местными властями”, - написал Кузин в Facebook.
Детали
По его словам, уже обследовано более 100 человек, работа которых связана с обслуживанием населения, продуктами и другими эпидемически опасными сферами.
Также Кузин сообщил, что в больницах с гепатитом А остается 151 пациент, 25 уже выписали. Сейчас врачи дополнительно опрашивают больных с подтвержденными диагнозами и уточняют связи, которые указывают на общий источник инфицирования.
Как сообщается, группы контроля и эпидемиологической безопасности работают на:
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- рынках и точках продажи продуктов;
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- проводят дополнительный лабораторный контроль на объектах водоснабжения и предприятиях, которые обеспечивают продажу питьевой воды и ее развозку;
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- продолжаются лабораторные исследования и мониторинг проб из окружающей среды и воды.
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Дополнение
По словам Кузина, в область уже доставлено 1 060 доз вакцин для прививок медиков, задействованных в ликвидации вспышки вирусного гепатита А. Кроме того, для вакцинации детей доставлено 1 100 доз вакцины для профилактики вирусного гепатита А и формирования резерва.
Прививки также советуют сделать близкому окружению пациентов с подтвержденным диагнозом.
Добавим
Кузин призвал всем жителям города усилить меры индивидуальной безопасности:
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- мыть руки, обрабатывать их так же тщательно как во время пандемии COVID-19;
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- избегать покупки продукции на стихийных рынках;
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- любую не бутилированную воду следует обязательно кипятить прежде чем пить;
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- не употреблять молочные продукты, купленные на рынках без предварительной термической обработки;
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- покупать продукты быстрого питания только в отведенных для этого местах, перед употреблением "уличной еды" - мыть руки и обрабатывать их дезинфектантом.
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Самые распространенные симптомы ВГА это: слабость, повышенная температура, диарея, рвота, желтуха. Если заметили такие симптомы у себя или близких - немедленно обращайтесь к своему семейному врачу.
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