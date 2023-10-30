Чрезвычайная ситуация областного масштаба: Минздрав о вспышке гепатита А в Винницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Вспышка гепатита А в Винницкой области – это чрезвычайная ситуация областного уровня. Об этом в эфире телемарафона сообщил главный санитарный врач Украины, заместитель председателя Минздрава Игорь Кузин, пишет УНН.
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«Однозначно речь идет о вспышке. И мы уже сейчас видим, что эта вспышка локализуется не только в самом городе Винница, но точно также за счет контактов распространяется на ближайшие населенные пункты. Сегодня запланировано заседание ТЭБ и ЧС на уровне области. Учитывая количество пострадавших, это чрезвычайная ситуация областного масштаба и областного уровня», - сказал
Детали
Эпидемическая статистика показывает, что источник инфицирования продолжает существовать.
По словам Кузина, причиной заболевания могут быть как пищевые продукты, так и вода.
"Поэтому сейчас основной фокус врачей-эпидемиологов состоит в том, чтобы дообследовать работников именно эпидемически опасных сфер. И среди них найти уже потенциально человека, который переболел или продолжает болеть вирусным гепатитом А», - добавил он.
Только за выходные таким образом было обследовано более 100 человек.
Напомним
24 октября Минздрав заявил о вспышке гепатита А в Винницкой области.
Позже было принято решение, что с 30 октября винницкие школьники перейдут на онлайн-обучение из-за обострения вспышки гепатита А.
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