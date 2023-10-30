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Чрезвычайная ситуация областного масштаба: Минздрав о вспышке гепатита А в Винницкой области

Киев • УНН

 • 79377 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Вспышка гепатита А в Винницкой области – это чрезвычайная ситуация областного уровня. Об этом в эфире телемарафона сообщил главный санитарный врач Украины, заместитель председателя Минздрава Игорь Кузин, пишет УНН.

Чрезвычайная ситуация областного масштаба: Минздрав о вспышке гепатита А в Винницкой области

Цитата

«Однозначно речь идет о вспышке. И мы уже сейчас видим, что эта вспышка локализуется не только в самом городе Винница, но точно также за счет контактов распространяется на ближайшие населенные пункты. Сегодня запланировано заседание ТЭБ и ЧС на уровне области. Учитывая количество пострадавших, это чрезвычайная ситуация областного масштаба и областного уровня», - сказал

Детали

Эпидемическая статистика показывает, что источник инфицирования продолжает существовать.

По словам Кузина, причиной заболевания могут быть как пищевые продукты, так и вода.

"Поэтому сейчас основной фокус врачей-эпидемиологов состоит в том, чтобы дообследовать работников именно эпидемически опасных сфер. И среди них найти уже потенциально человека, который переболел или продолжает болеть вирусным гепатитом А», - добавил он.

Только за выходные таким образом было обследовано более 100 человек.

Напомним

24 октября Минздрав заявил о вспышке гепатита А в Винницкой области. 

Позже было принято решение, что с 30 октября винницкие школьники перейдут на онлайн-обучение из-за обострения вспышки гепатита А. 

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