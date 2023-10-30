Гепатит А поширюється по Вінницькій області: є хворі в різних територіальних громадах - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У Вінниці не згасає спалах гепатиту А. Поодинокі випадки захворювань починають з’являтися в різних територіальних громадах Вінницької області. Про це повідомила Вінницька обласна військова адміністрація, пише УНН.
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Заступниця начальника ОВА Наталя Заболотна провела позачергове засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де керівники усіх дотичних установ доповіли про проміжні результати епідеміологічного розслідування.
«Зараз знаємо про 170 лабораторних підтверджень. Практично усі – мешканці Вінниці. Гепатит виявили також у людей з Могилів-Подільського, Хмільника, Калинівки, Гайсина та Козятина. Це одиничні випадки. Проте усі вони так чи інакше пов‘язані з містом: хтось працює, хтось навчається. Пацієнти перебувають у інфекційних відділеннях медичних закладів громад», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Усі лікарні області розгорнули майже 500 ліжок з можливістю повністю ізолювати хворого. Мобільні бригади оперативно виїжджають на проведення вакцинації.
Наразі досліджується питна вода з водопроводів, криниць, акваматів та харчові продукти з ринків. Лабораторно обстежують хворих та контактних осіб.
Вирішили тимчасово обмежити продаж товарів домашнього виробництва на ринках.
Ретельніше прибирати та дезінфікувати громадський транспорт.
Нагадаємо
Спалах гепатиту А на Вінничині – це надзвичайна ситуація обласного рівня. Джерело інфікування поки не виявлено. причиною захворювання може бути як харчові продукти, так і вода.
Про збільшення кількості госпіталізованих в МОЗ заявили 24 жовтня.
З тих пір на стаціонарному лікуванні з підтвердженим діагнозом перебуває 174 пацієнти, 29 з них – діти.
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