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Спалах гепатиту А на Вінниччині: на стаціонарі з діагнозом 174 пацієнти, з них 29 - діти

Київ • УНН

 • 46812 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У Вінницькій області після виявлення спалаху вірусного гепатиту А на стаціонарному лікуванні з підтвердженим діагнозом на сьогодні перебуває 174 пацієнти, 29 з них - діти, повідомили у понеділок у МОЗ України, пише УНН.

Спалах гепатиту А на Вінниччині: на стаціонарі з діагнозом 174 пацієнти, з них 29 - діти

Цитата

"На стаціонарному лікуванні з підтвердженим діагнозом сьогодні перебуває 174 пацієнти, серед них – 29 дітей. Ще 25 пацієнтів одужали, їх виписали з медзакладів", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Як вказали у МОЗ, попередньо розглядаються 4 різні джерела інфекції, які могли призвести до спалаху вірусного гепатиту А на Вінниччині. Кожен з факторів опрацьовується паралельними командами з широким лабораторним контролем. Також лікарі додатково опитують пацієнтів з підтвердженими діагнозами та уточнюють зв’язки, які вказують на спільне джерело інфікування.

"Над розслідуванням 4 факторів спалаху паралельно працюють групи контролю та епідеміологічної безпеки. Вже обстежено більше ніж 100 осіб, робота яких повʼязана з обслуговуванням населення, продуктами харчування та іншими епідемічно небезпечними сферами, зокрема на ринках та стихійних точках продажу продуктів. Продовжується додатковий лабораторний контроль на об’єктах водопостачання та підприємствах, які забезпечують продаж питної води та її розвезення. Після засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на рівні області будуть визначені додаткові профілактичні заходи в місті", - сказав заступник голови МОЗ - головний санлікар Ігор Кузін.

Доповнення

Наразі, як вказано, вакцинують медиків, які працюють в лікарнях з хворими на гепатит А, працівників екстреної медичної допомоги та фахівців громадського здоровʼя, задіяних у ліквідації спалаху. До області вже доставлено 1060 доз вакцин для щеплення медичних працівників.

Окрім того, щеплення також передбачені для близького оточення пацієнтів з підтвердженим діагнозом, зокрема сімей, які проживають спільно, або близьких, з ким контактували напередодні захворювання.

Додатково до Вінниці доставлено ще 1100 доз вакцин від гепатиту А, які будуть використовуватися для щеплення дітей та вакцинації в закритих колективах.

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