Вспышка гепатита А в Винницкой области: на стационаре с диагнозом 174 пациента, из них 29 - дети

Цитата

"На стационарном лечении с подтвержденным диагнозом сегодня находится 174 пациента, среди них – 29 детей. Еще 25 пациентов выздоровели, их выписали из медучреждений", - говорится в сообщении.

Детали

Как указали в Минздраве, предварительно рассматриваются 4 различных источника инфекции, которые могли привести к вспышке вирусного гепатита А в Винницкой области. Каждый из факторов прорабатывается параллельными командами с широким лабораторным контролем. Также врачи дополнительно опрашивают пациентов с подтвержденными диагнозами и уточняют связи, которые указывают на общий источник инфицирования.

"Над расследованием 4 факторов вспышки параллельно работают группы контроля и эпидемиологической безопасности. Уже обследовано более 100 человек, работа которых связана с обслуживанием населения, продуктами питания и другими эпидемически опасными сферами, в частности на рынках и стихийных точках продажи продуктов. Продолжается дополнительный лабораторный контроль на объектах водоснабжения и предприятиях, обеспечивающих продажу питьевой воды и ее развоз. После заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на уровне области будут определены дополнительные профилактические мероприятия в городе", - сказал замглавы Минздрава - главный санврач Игорь Кузин.

Ддополнение

сейчас, как указано, вакцинируют медиков, работающих в больницах с больными гепатитом А, работников экстренной медицинской помощи и специалистов общественного здоровья, задействованных в ликвидации вспышки. В область уже доставлено 1060 доз вакцин для прививки медицинских работников.

кроме того, прививки также предусмотрены для близкого окружения пациентов с подтвержденным диагнозом, в частности семей, проживающих совместно, или близких, с кем контактировали накануне заболевания.

Дополнительно в Винницу доставлено еще 1100 доз вакцин от гепатита А, которые будут использоваться для прививки детей и вакцинации в закрытых коллективах.