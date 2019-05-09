Георгиевские ленты, маки и герои MARVEL: как в Киеве отметили 9 мая

Так, в центре Киева на ул. Ивана Мазепы состоялась массовая акция "Никто не забыт, ничто не забыто!", которая является аналогом российской акции "Бессмертный полк". Одновременно началась вторая акция "Никто не забыт, ничто не забыто! Мир. Согласие. Единство".

Обе акции начались в 11 часов утра. Люди преимущественно пожилого и среднего возраста, и дети держали в руках цветы и портреты родственников-участников Второй мировой войны. У некоторых на одежде были ленты желтого или желто-голубого цвета, или маки. В середине колонны были замечены шарики черного и оранжевого цвета. Также, было замечено использование георгиевской ленты, которая является запрещенным атрибутом. Кроме того, три человека были задержаны за использование запрещенной символики.

Участники акций прошли от метро Арсенальная по улице Мазепы в парк Славы для возложения цветов к Памятнику Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата.

Параллельно с этими мероприятиями в центре Киева состоялась акция под названием "Бессмертный Грут", которая имеет целью противодействовать "псевдо-патриотическим пророссийским акциям" общественной организации "Демократична Сокира".

Активисты держали в руках стилизованные портреты киногероев с киновселенной MARVEL с насмешливым подписями вроде "НИКОЛАЙ ФЬЮРЕНКО - Командир партизанского отряда" или "Рядовой РАКЕТА - участник боев за вселенную". Акцию проводил участник загримированный под киноперсонажа Таноса. Участники имели целью высмеять акцию "Бессмертный полк": "Мы не против того, чтобы вспоминать ветеранов войн. Но мы против гибридных пророссийских акций под соусом "воспоминаний". Смех и троллинг - наше оружие, что не раз доказывало свою эффективность. Герои MARVEL нам в этом помогут", - сообщают участники.

В общем примерно 30 человек пришли с портретами фантастических героев. Чтобы избежать столкновений, полиция не позволила участникам акции "Бессмертный Грут" приближаться к людям из других мероприятий и не пропустила через рамки на ул. Мазепы.

В итоге, по словам начальника Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрея Крищенко,

общее количество людей, которые пришли на оба мероприятия - менее 4,5 тыс. За порядком следили всего 2 тыс. правоохранителей.