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Учасники акції "Ніхто не забутий, ніщо не забуто!" рушили центром Києва

Учасники акції "Ніхто не забутий, ніщо не забуто!" рушили центром Києва

Київ • УНН

 • 8403 перегляди

КИЇВ. 9 травня. УНН. Кілька сотень учасників акції "Ніхто не забутий, ніщо не забуто! Мир. Злагода. Єдність" рушили вулицею Івана Мазепи в напрямку до парку Вічної Слави, передає кореспондент УНН з місця події.

Під звуки урочистого маршу у виконанні оркестру близько 500 учасників ходи рушили вулицею Мазепи для покладання квітів до Могили невідомому солдату і Вічного вогню. Переважно серед учасників акції – люди похилого віку, втім є й молодь, навіть діти.

Вони тримають у руках квіти й портрети родичів-учасників Другої світової війни, деякі – з написами "Бессмертный полк". Окремі з присутніх людей похилого віку прийшли на акцію у військовій формі й з орденами. Люди періодично вигукують: "Ура!", а також співають військових пісень. Також двоє учасників тримають банер з написом: "Ніхто не забутий, ніщо не забуто! Мир. Злагода. Єдність".

Серед учасників ходи є й низка політиків, представників духовенства, громадських діячів. Порядок під час акції охороняють кілька сотень поліцейських, у тому числі й поліція діалогу. Також територію оглянули групи піротехніків, кінологів із собаками.

В цілому ситуація в центрі міста спокійна, хоча окремі особи намагаються спровокувати учасників ходи на ідеологічні суперечки.

За даними поліції, наймасовіші акції відбудуться у центральній частині Києва на Софіївській площі та поблизу станції метро "Арсенальна". Поліція проводить необхідні заходи для забезпечення публічної безпеки та порядку:

"Перед початком акцій вибухотехніки та кінологи обстежили усі місця проведення наймасовіших заходів, а біля станції метро "Арсенальна" діє особливий пропускний режим: поліцейські проводять поверхневий огляд громадян, аби не допустити провокацій та порушень правопорядку. Звертаємося до учасників ходи із розумінням поставитися до превентивних заходів поліції – ми діємо в інтересах безпеки усіх мешканців та гостей столиці", - повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Як повідомляв УНН, кілька сотен учасників акції "Ніхто не забутий, ніщо не забуто! Мир. Злагода. Єдність" зібралися біля станції метро "Арсенальна" і на вул. Івана Мазепи.

Нагадаємо, на День Перемоги, 9 травня, в Києві планується провести одразу чотири масові ходи в районі парку Вічної Слави.

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