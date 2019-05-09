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Участники акции "Никто не забыт, ничто не забыто!" двинулись по центру Киева

Участники акции "Никто не забыт, ничто не забыто!" двинулись по центру Киева

Киев  •  УНН

 • 8402 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Несколько сотен участников акции "Никто не забыт, ничто не забыто! Мир. Согласие. Единство" двинулись по улице Ивана Мазепы в направлении парке Вечной Славы, передает корреспондент УНН с места происшествия.

Под звуки торжественного марша в исполнении оркестра около 500 участников шествия двинулись по улице Мазепы для возложения цветов к Могиле неизвестному солдату и Вечному огню. Преимущественно среди участников акции - пожилые люди, впрочем есть и молодежь, даже дети.

Они держат в руках цветы и портреты родственников-участников Второй мировой войны, некоторые - с надписями "Бессмертный полк". Некоторые из присутствующих людей пожилого возраста пришли на акцию в военной форме и с орденами. Люди периодически выкрикивают: "Ура!", а также поют военные песни. Также двое участников держат баннер с надписью: "Никто не забыт, ничто не забыто! Мир. Согласие. Единство".

Среди участников шествия есть и ряд политиков, представителей духовенства, общественных деятелей. Порядок во время акции охраняют несколько сотен полицейских, в том числе и полиция диалога. Также территорию осмотрели группы пиротехников, кинологов с собаками.

В целом ситуация в центре города спокойная, хотя отдельные лица пытаются спровоцировать участников шествия на идеологические споры.

По данным полиции, массовые акции пройдут в центральной части Киева на Софиевской площади и возле станции метро "Арсенальная". Полиция проводит необходимые мероприятия для обеспечения общественной безопасности и порядка:

"Перед началом акций взрывотехники и кинологи обследовали все места проведения массовых мероприятий, а возле станции метро "Арсенальная" действует особый пропускной режим: полицейские проводят поверхностный осмотр граждан, чтобы не допустить провокаций и нарушений правопорядка. Обращаемся к участникам шествия с пониманием отнестись к превентивным мероприятиям полиции - мы действуем в интересах безопасности всех жителей и гостей столицы", - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Как сообщал УНН, несколько сотен участников акции "Никто не забыт, ничто не забыто! Мир. Согласие. Единство" собрались возле станции метро "Арсенальная" и на ул. Ивана Мазепы

Напомним, в День Победы, 9 мая, в Киеве планируется провести сразу четыре массовые шествия в районе парка Вечной Славы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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