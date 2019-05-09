Кілька сотень людей зібрались для участі в акції "Ніхто не забутий, ніщо не забуто!"

Учасники акції рушили вулицею Івана Мазепи, втім через якийсь час зупинились, оскільки організатори акції оголосили, що власне хода розпочнеться об 11:00. Наразі учасники намагаються сформувати колони, однак все ще масово прибувають бажаючі взяти участь у заході.

До початку заходу на місце прибули кілька сотень правоохоронців, в тому числі Поліція діалогу, які вже вирішували один конфлікт між учасниками і перехожим, який побачив зображення георгієвської стрічки в однієї з учасниць.

Здебільшого в заході беруть участь люди похилого віку, багато з них прийшли у формі й з орденами. Вони тримають портрети родичів-учасників Другої світової війни. Також серед натовпу є низка народних депутатів, представники духовенства, багато представників ЗМІ. Присутні також громадські активісти, окремі з них ініціюють дискусії з учасниками ходи через ідеологічні розбіжності. Втім в цілому ситуація залишається спокійною.

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Разом із учасниками на акції присутній оркестр, який грає мелодії часів Другої світової війни. Періодично учасники кричать "Ура!".

Нагадаємо, на День Перемоги, 9 травня, в Києві планується провести одразу чотири масові ходи в районі парку Вічної Слави.