Несколько сотен человек собрались для участия в акции "Никто не забыт, ничто не забыто!"

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 60044 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 87925 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 100687 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 102677 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 126012 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112409 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138294 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144743 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130195 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130250 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Несколько сотен человек собрались для участия в акции "Никто не забыт, ничто не забыто!"

Несколько сотен человек собрались для участия в акции "Никто не забыт, ничто не забыто!"

Киев  •  УНН

 • 17871 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Несколько сотен участников акции "Никто не забыт, ничто не забыто! Мир. Согласие. Единство" собрались у станции метро "Арсенальная" и на ул. Ивана Мазепы, передает корреспондент УНН с места происшествия.

Участники акции двинулись по улице Ивана Мазепы, впрочем через некоторое время остановились, поскольку организаторы акции объявили, что собственно шествие начнется в 11:00. Теперь участники пытаются сформировать колонны, однако все еще массово прибывают желающие принять участие в мероприятии.

До начала мероприятия на место прибыли несколько сотен правоохранителей, в том числе Полиция диалога, которая уже решала один конфликт между участниками и прохожим, который увидел изображение с георгиевской лентой у одной из участниц.

В основном в мероприятии принимают участие пожилые люди, многие из них пришли в форме и с орденами. Они держат портреты родственников-участников Второй мировой войны. Также среди толпы есть ряд народных депутатов, представители духовенства, многие представители СМИ. Присутствуют также общественные активисты, некоторые из них инициируют дискуссии с участниками шествия за идеологических разногласий. Впрочем, в целом ситуация остается спокойной.

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Вместе с участниками на акции присутствует оркестр, который играет мелодии времен Второй мировой войны. Периодически участники кричат "Ура!".

Напомним, в День Победы, 9 мая, в Киеве планируется провести сразу четыре массовые шествия в районе парка Вечной Славы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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