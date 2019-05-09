Несколько сотен человек собрались для участия в акции "Никто не забыт, ничто не забыто!"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Несколько сотен участников акции "Никто не забыт, ничто не забыто! Мир. Согласие. Единство" собрались у станции метро "Арсенальная" и на ул. Ивана Мазепы, передает корреспондент УНН с места происшествия.
Участники акции двинулись по улице Ивана Мазепы, впрочем через некоторое время остановились, поскольку организаторы акции объявили, что собственно шествие начнется в 11:00. Теперь участники пытаются сформировать колонны, однако все еще массово прибывают желающие принять участие в мероприятии.
До начала мероприятия на место прибыли несколько сотен правоохранителей, в том числе Полиция диалога, которая уже решала один конфликт между участниками и прохожим, который увидел изображение с георгиевской лентой у одной из участниц.
В основном в мероприятии принимают участие пожилые люди, многие из них пришли в форме и с орденами. Они держат портреты родственников-участников Второй мировой войны. Также среди толпы есть ряд народных депутатов, представители духовенства, многие представители СМИ. Присутствуют также общественные активисты, некоторые из них инициируют дискуссии с участниками шествия за идеологических разногласий. Впрочем, в целом ситуация остается спокойной.
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Вместе с участниками на акции присутствует оркестр, который играет мелодии времен Второй мировой войны. Периодически участники кричат "Ура!".
Напомним, в День Победы, 9 мая, в Киеве планируется провести сразу четыре массовые шествия в районе парка Вечной Славы.