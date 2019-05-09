Учасники "Безсмертного полку" розпочали мітинг у парку Вічної Слави
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Кілька сотень учасників акції "Ніхто не забутий, ніщо не забуто! Мир. Злагода. Єдність" пройшли вулицею Івана Мазепи і зайшли до парку Вічної Слави, де провели мітинг біля Вічного вогню, передає кореспондент УНН з місця події.
Близько 500 учасників ходи, серед яких, в основному, люди похилого віку, низка політиків, громадські діячі тощо, пройшли вулицею Івана Мазепи від станції метро "Арсенальна" й дісталися парку Вічної Слави. Там організатори розпочали мітинг, згадавши про втрати країни під час Другої світової війни, про перемогу над нацизмом тощо. Після учасники згадали загиблих і провели хвилину мовчання, а після того розпочали церемонію покладання квітів біля Пам'ятника Вічної Слави на могилі Невідомого солдата.
Учасники заходу періодично вигукують: "Ура!", "Дякую діду за перемогу!" тощо. Також люди співають ряданські пісні перемоги. Ближче до парку рух учасників став менш організованим. Учасники акції змішались з іншими відвідувачами парку.
На підступах до парку спостерігається велика кількість правоохоронців, рух навколишніми вулицями повністю перекритий.
Нагадаємо, на День Перемоги, 9 травня, в Києві планується провести одразу чотири масові ходи в районі парку Вічної Слави.