Учасники "Безсмертного полку" розпочали мітинг у парку Вічної Слави

Близько 500 учасників ходи, серед яких, в основному, люди похилого віку, низка політиків, громадські діячі тощо, пройшли вулицею Івана Мазепи від станції метро "Арсенальна" й дісталися парку Вічної Слави. Там організатори розпочали мітинг, згадавши про втрати країни під час Другої світової війни, про перемогу над нацизмом тощо. Після учасники згадали загиблих і провели хвилину мовчання, а після того розпочали церемонію покладання квітів біля Пам'ятника Вічної Слави на могилі Невідомого солдата.

Учасники заходу періодично вигукують: "Ура!", "Дякую діду за перемогу!" тощо. Також люди співають ряданські пісні перемоги. Ближче до парку рух учасників став менш організованим. Учасники акції змішались з іншими відвідувачами парку.

На підступах до парку спостерігається велика кількість правоохоронців, рух навколишніми вулицями повністю перекритий.

Нагадаємо, на День Перемоги, 9 травня, в Києві планується провести одразу чотири масові ходи в районі парку Вічної Слави.