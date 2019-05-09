Участники "Бессмертного полка" начали митинг в парке Вечной Славы

Около 500 участников шествия, среди которых, в основном, люди пожилого возраста, ряд политиков, общественные деятели, прошли по улице Ивана Мазепы от станции метро "Арсенальная" и дошли до парка Вечной Славы. Там организаторы начали митинг, вспомнив о потерях страны во время Второй мировой войны, о победе над нацизмом и тому подобное. После участники вспомнили погибших и провели минуту молчания, а после того начали церемонию возложения цветов у Памятника Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата.

Участники мероприятия периодически выкрикивают: "Ура!", "Спасибо деду за Победу!" тому подобное. Также люди поют советские песни победы. Ближе к парку движение участников стало менее организованным. Участники акции смешались с другими посетителями парка.

На подступах к парку наблюдается большое количество правоохранителей, движение окружающими улицами полностью перекрыто.

Напомним, в День Победы, 9 мая, в Киеве планируется провести сразу четыре массовые шествия в районе парка Вечной Славы.