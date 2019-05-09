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У центрі Києва проходить акція "Безсмертний Грут" для протидії "Безсмертному полку"

У центрі Києва проходить акція "Безсмертний Грут" для протидії "Безсмертному полку"

Київ • УНН

 • 20389 перегляди

КИЇВ. 9 травня. УНН. На площі Слави в центрі Києва проходить акція громадської організації "Демократична Сокира" під назвою "Безсмертний Грут", яка має на меті протидіяти "псевдо-патріотичним проросійським акціям", передає кореспондент УНН з місця події.

Учасників акції охороняють декілька десятків поліцейських. Активісти тримають в руках стилізовані портрети кіногероїв з глузливим підписами на кшталт "Визволитель всесвіту". На думку громадських активістів, учасники акції "Ніхто не забутий, ніщо не забуте", які колоною йдуть у парк Вічної Слави, не мають жодного стосунку до подій Другої світової. Деяких учасників "Безсмертного Груту" поліція не пропустила до парку, втім частина мітингуючих потрапила в епіцентр подій – до меморіалу, де кладуть квіти всі учасники мирної ходи "Безсмертного полку".

Кілька молодиків під час масової процесії тримають плакат із фотографіями учасників українських націоналістичних рухів часів Другої Світової війни, зокрема Степан Бандера, а також сучасних борців за свободу і незалежність України, під яким зазначається, що вони "всі боролись за Україну і перемогли". Учасники руху "Безсмертного полку" виражають своє незадоволення, кілька людей навіть намагались зірвати плакат, втім в цілому ситуація залишається спокійною і протидіючі акції проходять мирно.

Як повідомляв УНН, 9 травня в Києві планувалось провести одразу чотири масові ходи в районі парку Вічної Слави.

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