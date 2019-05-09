В центре Киева проходит акция "Бессмертный Грут" для противодействия "Безсмертному полку"

Участников акции охраняют несколько десятков полицейских. Активисты держат в руках стилизованные портреты киногероев с насмешливым подписями вроде "Освободитель вселенной". По мнению общественных активистов, участники акции "Никто не забыт, ничто не забыто", которые колонной идут в парк Вечной Славы, не имеют никакого отношения к событиям Второй мировой. Некоторых участников "Бессмертного Грута" полиция не пропустила в парк, впрочем часть митингующих попала в эпицентр событий - к мемориалу, где кладут цветы все участники мирного шествия "Бессмертного полка".

Несколько молодых людей во время массовой процессии держат плакат с фотографиями участников украинских националистических движений времен Второй Мировой войны, в частности Степана Бандеры, а также современных борцов за свободу и независимость Украины, под которым отмечается, что они "все боролись за Украину и победили". Участники движения "Бессмертного полка" выражают свое недовольство, несколько человек даже пытались сорвать плакат, впрочем в целом ситуация остается спокойной и противодействующие акции проходят мирно.

Как сообщал УНН, 9 мая в Киеве планировалось провести сразу четыре массовые шествия в районе парка Вечной Славы.