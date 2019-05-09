Георгіївські стрічки, маки і герої MARVEL: як у Києві відзначили 9 травня

ukru
22 березня, 17:51 • 54991 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 104954 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 91792 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 93009 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 72626 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 99136 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 149948 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 167344 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154354 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 242237 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
 м/с
80 %
756 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

22 березня, 18:50 • 28704 перегляди
У Києві буде приспущено найбільший прапор країни: причина

У Києві буде приспущено найбільший прапор країни: причина

22 березня, 19:30 • 22404 перегляди
У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

22 березня, 20:14 • 33595 перегляди
У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

22:56 • 30069 перегляди
У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

23:46 • 16928 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 159224 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 242237 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 206380 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 191410 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 158172 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 50459 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 46925 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 63808 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 41812 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 76174 перегляди
Актуальне
Георгіївські стрічки, маки і герої MARVEL: як у Києві відзначили 9 травня

Георгіївські стрічки, маки і герої MARVEL: як у Києві відзначили 9 травня

Київ • УНН

 • 29860 перегляди

КИЇВ. 9 травня. УНН. До Дня Перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні в Києві пройшла низка заходів, повідомляє кореспондент УНН.

Так, у центрі Києві на вул. Івана Мазепи відбулася масова акція “Ніхто не забутий, ніщо не забуте!” , яка є аналогом російської акції “Безсмертний полк”. Одночасно розпочалася друга акція “Ніхто не забутий, ніщо не забуте! Мир. Злагода. Єдність”.

Обидві акції розпочалися об 11 годині ранку. Люди переважно похилого та середнього віку, та діти тримали у руках квіти, і портрети родичів-учасників Другої світової війни. У декого на одязі були стрічки жовтого, або жовто-блакитного кольору, або маки. У середині колони були помічені кульки чорного та помаранчевого кольору. Також, було помічено використання георгіївської стрічки, яка є забороненим атрибутом. Крім того, трьох осіб було затримано через використання забороненої символіки. 

Учасники акцій пройшли від метро Арсенальна вулицею І. Мазепи до парку Слави для покладання квітів до Пам’ятника Вічної Слави на могилу Невідомого солдата.

Паралельно з цими заходами у центрі Києві відбулася акція під назвою “Безсмертний Грут”, яка має на меті протидіяти “псевдо-патріотичним проросійським акціям” громадської організації “Демократична Сокира”.

Активісти тримали у руках стилізовані портрети кіногероїв з кіновсесвіту MARVEL з глузливим підписами на кшталт “МИКОЛА ФЬЮРЕНКО — Командир партизанського загону” або “РЯДОВИЙ РАКЕТА — Учасник боїв за всесвіт”. Акцію проводив учасник загримований під кіноперсонажа Таноса. Учасники мали на меті висміяти акцію “Безсмертний Полк”:

“Ми не проти того, аби згадувати ветеранів воєн. Але ми проти гібридних проросійських акцій під соусом „згадок“. Сміх і тролінг — наша зброя, яка не раз доказувала власну ефективність. Герої MARVEL нам в цьому допоможуть”, — повідомляють учасники.

Загалом приблизно 30 чоловік прийшли з портретами фантастичних героїв. Аби уникнути сутичок, поліція не дозволила учасникам акцію “Безсмертний Грут” наближатися до людей з інших заходів і не пропустила через рамки на вул. Мазепи

У підсумку, за словами начальника Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрія Крищенко,
загальна кількість людей, які прийшли на обидва заходи — менше 4,5 тис. За порядком слідкували загалом 2 тис. правоохоронців.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоМультимедіа

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,233.50
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,001.71