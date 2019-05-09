Георгіївські стрічки, маки і герої MARVEL: як у Києві відзначили 9 травня

Так, у центрі Києві на вул. Івана Мазепи відбулася масова акція “Ніхто не забутий, ніщо не забуте!” , яка є аналогом російської акції “Безсмертний полк”. Одночасно розпочалася друга акція “Ніхто не забутий, ніщо не забуте! Мир. Злагода. Єдність”.

Обидві акції розпочалися об 11 годині ранку. Люди переважно похилого та середнього віку, та діти тримали у руках квіти, і портрети родичів-учасників Другої світової війни. У декого на одязі були стрічки жовтого, або жовто-блакитного кольору, або маки. У середині колони були помічені кульки чорного та помаранчевого кольору. Також, було помічено використання георгіївської стрічки, яка є забороненим атрибутом. Крім того, трьох осіб було затримано через використання забороненої символіки.

Учасники акцій пройшли від метро Арсенальна вулицею І. Мазепи до парку Слави для покладання квітів до Пам’ятника Вічної Слави на могилу Невідомого солдата.

Паралельно з цими заходами у центрі Києві відбулася акція під назвою “Безсмертний Грут”, яка має на меті протидіяти “псевдо-патріотичним проросійським акціям” громадської організації “Демократична Сокира”.

Активісти тримали у руках стилізовані портрети кіногероїв з кіновсесвіту MARVEL з глузливим підписами на кшталт “МИКОЛА ФЬЮРЕНКО — Командир партизанського загону” або “РЯДОВИЙ РАКЕТА — Учасник боїв за всесвіт”. Акцію проводив учасник загримований під кіноперсонажа Таноса. Учасники мали на меті висміяти акцію “Безсмертний Полк”:

“Ми не проти того, аби згадувати ветеранів воєн. Але ми проти гібридних проросійських акцій під соусом „згадок“. Сміх і тролінг — наша зброя, яка не раз доказувала власну ефективність. Герої MARVEL нам в цьому допоможуть”, — повідомляють учасники.

Загалом приблизно 30 чоловік прийшли з портретами фантастичних героїв. Аби уникнути сутичок, поліція не дозволила учасникам акцію “Безсмертний Грут” наближатися до людей з інших заходів і не пропустила через рамки на вул. Мазепи

У підсумку, за словами начальника Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрія Крищенко,

загальна кількість людей, які прийшли на обидва заходи — менше 4,5 тис. За порядком слідкували загалом 2 тис. правоохоронців.