Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 45 850 оккупантов и еще три вражеских вертолета
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 45 850 человек, 1929 танков, 202 вертолетов и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 25.08 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 45 850 (+150) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 1929 (+5),
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- боевых бронированных машин ‒ 4245 (+2),
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- артиллерийских систем – 1037 (+1),
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- РСЗО - 272 (+6),
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- средств ПВО - 148 (+1),
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- самолетов – 234 (+0),
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- вертолетов – 202 (+3),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 828 (+9),
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- крылатых ракет – 196 (+0),
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- кораблей/катеров - 15 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн - 3160 (+0),
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- специальной техники – 99 (+0).
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"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении", - сообщил Генштаб.
Дополнение
Генштаб информирует, что враг безуспешно пытался вести наступление в направлении Травневое – Кодема.