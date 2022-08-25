Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 45 850 окупантів та ще три ворожих гелікоптери

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 45 850 осіб, 1929 танків, 202 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.