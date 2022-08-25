Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 45 850 окупантів та ще три ворожих гелікоптери
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 45 850 осіб, 1929 танків, 202 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.08 орієнтовно становили:
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- особового складу - близько 45 850 (+150) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 1929 (+5),
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- бойових броньованих машин ‒ 4245 (+2),
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- артилерійських систем – 1037 (+1),
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- РСЗВ - 272 (+6),
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- засобів ППО - 148 (+1),
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- літаків – 234 (+0),
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- гелікоптерів – 202 (+3),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 828 (+9),
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- крилатих ракет - 196 (+0),
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- кораблів/катерів - 15 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн - 3160 (+0),
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- спеціальної техніки - 99 (+0).
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"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку", - повідомив Генштаб.
Доповнення
Генштаб інформує, що ворог безуспішно намагався вести наступ у напрямку Травневе – Кодема.