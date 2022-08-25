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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Генштаб: враг безуспешно пытался вести наступление в направлении Травневое – Кодема

Киев • УНН

 • 123355 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. На Бахмутском направлении обстрелам со стороны противника подверглись районы населенных пунктов Бахмут, Соледарь, Веселая Долина, Майорск, Шумы, Зайцево, Белогоровка, Кодема и Яковлевка. Враг задействовал авиацию для ударов вблизи Соледара и Зайцева. Безуспешно пытался вести наступление в направлении Майское – Кодема, информирует Генштаб ВСУ, передает УНН.

Генштаб: враг безуспешно пытался вести наступление в направлении Травневое – Кодема

Детали

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка осталась без изменений.

На Харьковском направлении враг совершал обстрелы из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения.

На Славянском направлении под огневое влияние ствольной и реактивной артиллерии попали районы населенных пунктов Большая Камышеваха, Новая Дмитровка и Бражковка. Враг вел штурмовые действия в направлении Пасека – Долина, успеха не имел, отошел.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной артиллерии и РСЗО возле Спорного, Ивано-Дарьевки, Звановки, Серебрянки и Северска.

На Бахмутском направлении обстрелам со стороны противника подверглись районы населенных пунктов Бахмут, Соледарь, Веселая Долина, Майорск, Шумы, Зайцево, Белогоровка, Кодема и Яковлевка. Враг задействовал авиацию для ударов вблизи Соледара и Зайцева. Безуспешно пытался вести наступление в направлении Майского – Кодема.

На Авдеевском направлении противник нанес огненное поражение по районам Покровска, Нетайлового, Первомайского, Орловки, Водяного, Новобахмутовки, Шумов и Нью-Йорка. Вражеская авиация действовала около Марьинки, Красногоровки и Невельского.

Противник пытался вести наступление в направлении Пески – Первомайское, успеха не имел, отошел.

На Новопавловском направлении враг совершал обстрелы из танков и артиллерии разных типов вблизи Павловки, Елизаветовки, Константиновки, Угледара, Владимировки, Новомихайловки, Новоукраинки и Великой Новоселки. Для нанесения ударов враг также задействовал авиацию возле Владимировки, Угледара и Павловки.

На Запорожском направлении противник обстрелял позиции наших войск в районах населенных пунктов Комышеваха, Гуляйпольское, Красное, Волшебное, Времевка, Орехов, Щербаки, Железнодорожное, Новоселка, Бурлацкое, Свободное Поле, Шевченко и Новоданиловка. Нанес авиаудары недалеко от Орехова, Гуляйпольского и Щербаков.

На Южнобужском направлении оккупанты совершали обстрелы наших позиций и гражданской инфраструктуры из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии боевого столкновения. Нанесли авиаудар в районе населенного пункта Белая Криница.

Корабельная группировка противника продолжает выполнять задачи блокирования гражданского судоходства и поражения объектов в глубине территории Украины.

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