Українська авіація завдала чотири удари по ворогу на Херсонщині
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Вчора, 24 серпня, українська авіація завдала чотири удари по місцях зосередження окупантів та техніки, зокрема по системах ППО у Новій Каховці. Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативне командування "Південь".
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Ворог двічі протягом дня випробовував долю в спробах просунутись в нашому напрямку. Диверсійно-розвідувальна група намагалася підійти до нашого спостережного пункту поблизу Благодатного. Вчасно була виявлена та вогневою відсіччю зупинена. Зазнавши втрат, противник відступив.
Спроба ворожого мотострілецького відділення здійснити штурмові дії в напрямку Таврійського, також успіху не мала. Із втратами ворог ретирувався.
Відсутність успіхів на суходолі ворог намагався компенсувати авіаційними та ракетними ударами. Шість разів атаковано наші позиції гелікоптерами і штурмовою авіацією. Без втрат.
Ракетами повітряного базування вдарив по залізничній станції на Дніпропетровщині. Сталося загоряння пасажирських вагонів, пошкоджено будівлі, електромережі, автівки.
Миколаїв надвечір атаковано реактивними снарядами системи залпового вогню "Смерч". Удар спрямовано на портову інфраструктуру. Без людських втрат. Масштаби руйнувань уточнюються.
Нашою авіацією нанесено 4 удари по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки ворога в Бериславському районі, зокрема й по системах протиповітряної оборони в Новій Каховці.
Ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань нанесено удари по Каховському мосту. Результати влучань уточнюються.
В рамках контрдиверсійних заходів правоохоронними структурами виявлено та повідомлено про підозру мешканцю Одеси, який виправдовував збройне вторгнення росії в Україну та злочинні дії окупантів. Під час слідчих дій в нього виявлено та вилучено внутрішній і закордонний паспорти громадянина ворожої держави, пенсійне посвідчення майора фсб та російські банківські картки. Тривають слідчі дії, ворожий агент – під вартою.
"Ще одного агента рф, затримано під час "полювання" за позиціями українських "HIMARS" у прифронтових районах Миколаївщини. Наразі і цей лазутчик під вартою, тривають слідчі дії", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
4 носії "Калібрів", в тому числі 1 підводний, тримають напоготові 28 високоточних снарядів.