ОК "Південь": 4 носії "Калібрів" тримають напоготові 28 високоточних снарядів

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В Чорному морі роздуває шторм, тож 12 кораблів та катерів ворожого флоту продовжують укриватися ближче до пунктів базування вздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму. Однак, 4 носії "Калібрів", в тому числі 1 підводний, тримають напоготові 28 високоточних снарядів.

Нагадаємо

В морі біля Південного берега Криму помічені чотири військові кораблі Чорноморського флоту росії, три з яких є носіями крилатих ракет типу "Калібр".