ОК "Юг": 4 носителя "Калибров" держат наготове 28 высокоточных снарядов

Детали

В Черном море раздувает шторм, так что 12 кораблей и катеров вражеского флота продолжают укрываться ближе к пунктам базирования вдоль побережья временно оккупированного Крыма. Однако, 4 носителя "Калибров", в том числе 1 подводный, держат наготове 28 высокоточных снарядов.

Напомним

В море у Южного берега Крыма замечены четыре военных корабля Черноморского флота россии, три из которых являются носителями крылатых ракет типа "Калибр".