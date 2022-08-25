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Украинская авиация нанесла четыре удара по врагу в Херсонской области

Киев • УНН

 • 136116 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Вчера, 24 августа, украинская авиация нанесла четыре удара по местам сосредоточения оккупантов и техники, в том числе по системам ПВО в Новой Каховке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Украинская авиация нанесла четыре удара по врагу в Херсонской области

Детали

Враг дважды в течение дня испытывал судьбу в попытках продвинуться в нашем направлении. Диверсионно-разведывательная группа пыталась подойти к нашему наблюдательному пункту вблизи Благодатного. Вовремя была обнаружена и огненным отпором остановлена. Понеся потери, противник отступил.

Попытка вражеского мотострелкового отделения совершить штурмовые действия в направлении Таврического, тоже успеха не имела. С потерями враг ретировался.

Отсутствие успехов на суше враг пытался компенсировать авиационными и ракетными ударами. Шесть раз атакованы наши позиции вертолетами и штурмовой авиацией. Без потерь.

Ракетами воздушного базирования ударил по железнодорожной станции на Днепропетровщине. Произошло возгорание пассажирских вагонов, повреждены здания, электросети, автомобили. 

Николаев к вечеру атакован реактивными снарядами системы залпового огня "Смерч". Удар направлен на портовую инфраструктуру. Без человеческих утрат. Масштабы разрушений уточняются.

Наша авиация нанесла 4 удара по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники врага в Бериславском районе, в том числе и по системам противовоздушной обороны в Новой Каховке.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач нанесены удары по Каховскому мосту. Результаты попаданий уточняются.

В рамках контрдиверсионных мер правоохранительными структурами выявлено и сообщено о подозрении жителю Одессы, который оправдывал вооруженное вторжение рф в Украину и преступные действия оккупантов. В ходе следственных действий у него обнаружены и изъяты внутренний и загранпаспорта гражданина вражеского государства, пенсионное удостоверение майора фсб и российские банковские карты. Продолжаются следственные действия, вражеский агент – под стражей.

"Еще один агент рф, задержан во время "охоты" за позициями украинских "HIMARS" в прифронтовых районах Николаевщины. Сейчас и этот лазутчик под стражей продолжаются следственные действия", - говорится в сообщении.

Напомним 

4 носителя "Калибров", в том числе 1 подводный, держат наготове 28 высокоточных снарядов.

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