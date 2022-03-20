Генштаб ВСУ: оккупанты потеряли наступательный потенциал, их остановили почти на всех направлениях

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Киев • УНН

 • 178814 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Российские оккупанты потеряли наступательный потенциал, их продвижение остановлено почти на всех направлениях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Длятся 25 сутки противостояния украинцев российскому военному вторжению.

Оккупационные войска потеряли наступательный потенциал, их продвижение остановлено почти на всех направлениях. Противник продолжает нести потери, имеет значительные проблемы с комплектованием подразделений и частей личным составом, логистикой.

Для восполнения потерь личного состава подразделений российской оккупационной армии военные комиссариаты Кубани, Приморского края, Ярославской области и регионов уральского федерального округа проводят скрытую мобилизацию. Однако население названных регионов не имеет желания участвовать в войне, есть массовые случаи уклонения от службы.

Одновременно российские пропагандисты начали подготовку населения российской федерации к длительной войне. Официальные каналы коммуникации распространяют пропаганду об "успехе" в проведении так называемой “специальной военной операции”, проводятся публичные мероприятия в поддержку войны в Украине.

На временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей продолжается проведение мероприятий мобилизации. Руководство учебных заведений (техникумов, институтов) вызывает студентов в возрасте от 18 лет для так называемой регистрации.

На сегодня подавляющее большинство личного состава 1-го АК - это мобилизованное население временно оккупированных территорий.

Морально-психологическое состояние личного состава крайне низкое, большинство мобилизованных не имеет опыта и желания участвовать в боевых действиях. Экипировка призванных оккупантами является устаревшей. В подразделениях, основу которых составляют призванные по мобилизации, распространяются панические настроения из-за большой некомплект живой силы, вооружения и техники.

Оккупанты начали заменять воинские подразделения на подразделения Росгвардии и полиции в Херсоне.

Во время осуществления очередной попытки наступления на Киев оккупанты потеряли сводный отряд 6-го танкового полка. Благодаря активным действиям подразделений Вооруженных сил Украины на отдельных направлениях в Броварском районе подразделения противника остаются отрезанными от поставок горючего и продовольствия.

Напомним

В Украину могут отправить ливийских "добровольцев" для участия в войне на стороне россии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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