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Росія може відправити лівійських "добровольців" на війну в Україну – Генштаб ЗСУ

Росія може відправити лівійських "добровольців" на війну в Україну – Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 98015 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. В Україну можуть спрямувати лівійських “добровольців”, щоб вони взяли участь у бойових діях на боці росії. Про це повідомляє УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

"За наявною інформацією, під час візиту керівника лівійської національної армії Халіфа Хафтара до москви було досягнуто домовленостей про направлення лівійських “добровольців” до України, з метою участі у бойових діях на боці російської федерації", — ідеться у повідомленні.

Перекидання військових найманців, імовірно, буде здійснюватись за рахунок приватної військової компанії “Ліга” (колишня “Вагнер”), літаками повітряно-космічних сил російської федерації.

Нагадаємо

Втрати росії внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі становлять вже приблизно 14 700 осіб.

Українські Національні Новини

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