Росія може відправити лівійських "добровольців" на війну в Україну – Генштаб ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. В Україну можуть спрямувати лівійських “добровольців”, щоб вони взяли участь у бойових діях на боці росії. Про це повідомляє УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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"За наявною інформацією, під час візиту керівника лівійської національної армії Халіфа Хафтара до москви було досягнуто домовленостей про направлення лівійських “добровольців” до України, з метою участі у бойових діях на боці російської федерації", — ідеться у повідомленні.
Перекидання військових найманців, імовірно, буде здійснюватись за рахунок приватної військової компанії “Ліга” (колишня “Вагнер”), літаками повітряно-космічних сил російської федерації.
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Втрати росії внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі становлять вже приблизно 14 700 осіб.