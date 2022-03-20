Росія може відправити лівійських "добровольців" на війну в Україну – Генштаб ЗСУ

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"За наявною інформацією, під час візиту керівника лівійської національної армії Халіфа Хафтара до москви було досягнуто домовленостей про направлення лівійських “добровольців” до України, з метою участі у бойових діях на боці російської федерації", — ідеться у повідомленні.

Перекидання військових найманців, імовірно, буде здійснюватись за рахунок приватної військової компанії “Ліга” (колишня “Вагнер”), літаками повітряно-космічних сил російської федерації.

Нагадаємо

Втрати росії внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі становлять вже приблизно 14 700 осіб.