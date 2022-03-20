Россия может отправить ливийских "добровольцев" на войну в Украину – Генштаб ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В Украину могут направить ливийских "добровольцев", чтобы они приняли участие в боевых действиях на стороне россии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Детали
"По имеющейся информации, во время визита руководителя ливийской национальной армии Халифа Хафтара в москву, были достигнуты договоренности о направлении ливийских “добровольцев” в Украину с целью участия в боевых действиях на стороне российской федерации", — говорится в сообщении.
Переброска военных наемников, предположительно, будет осуществляться за счет частной военной компании “Лига” (бывшая “Вагнер”), самолетами воздушно-космических сил российской федерации.
Напомним
Потери россии в результате вторжения в Украину в личном составе составляют уже около 14 700 человек.