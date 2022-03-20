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Генштаб ЗСУ: окупанти втратили наступальний потенціал, їх зупинено майже на всіх напрямках

Генштаб ЗСУ: окупанти втратили наступальний потенціал, їх зупинено майже на всіх напрямках

Київ • УНН

 • 178815 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Російські окупанти втратили наступальний потенціал, їхнє просування зупинено майже на всіх напрямках. Про це повідомляє УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Триває 25 доба протистояння українців російському воєнному вторгненню.

Окупаційні війська втратили наступальний потенціал, їхнє просування зупинено майже на всіх напрямках. Противник продовжує зазнавати втрат, має значні проблеми з комплектуванням підрозділів та частин особовим складом, логістикою.

Для поповнення втрат особового складу підрозділів російської окупаційної армії військові комісаріати Кубані, Приморського краю, Ярославської області та регіонів уральського федерального округу проводять заходи прихованої мобілізації. Проте населення названих регіонів не має бажання брати участі у війні, є масові випадки ухилення від служби.

Одночасно російські пропагандисти розпочали підготовку населення російської федерації до тривалої війни. Офіційні канали комунікації поширюють пропаганду про "успіхи" у проведенні так званої “спеціальної воєнної операції”, проводять публічні заходи на підтримку війни в Україні.

На тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей продовжують проводити мобілізацію. Керівництво навчальних закладів (технікумів, інститутів) викликає студентів віком від 18 років для так званої реєстрації.

Сьогодні переважна більшість особового складу 1-го АК - це мобілізоване населення тимчасово окупованих територій.

Морально-психологічний стан особового складу вкрай низький, більшість мобілізованих не має досвіду та бажання брати участь у бойових діях. Екіпірування призваних окупантами застаріле. У підрозділах, основу яких становлять призвані по мобілізації, поширюються панічні настрої через великий некомплект живої сили, озброєння та техніки.

Окупанти почали замінювати військові підрозділи на підрозділи росгвардії та поліції в Херсоні.

Під час здійснення чергової спроби наступу на Київ окупанти втратили зведений загін 6-го танкового полку. Завдяки активним діям підрозділів Збройних сил України на окремих напрямках у Броварському районі підрозділи противника залишаються відрізаними від постачання пального та продовольства.

Нагадаємо

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