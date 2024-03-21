Генштаб: украинские защитники отбили 67 атак российской армии, в том числе 24 - на Новопавловском направлении

67 боевых столкновений выдержали украинские защитники в течение четверга. В частности, 24 штурма россиян наши защитники успешно отбили на Новопавловском направлении. Этот участок фронта остается стабильно "горячим" на протяжении последнего месяца. О текущей ситуации на поле боя отчитались в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

В течение суток зафиксировано 67 боевых столкновений. В общем, враг нанес 36 ракетных и 50 авиационных ударов, совершил 96 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. - подытожили в Генштабе ВСУ.

Детали

На Купянском направлении россияне совершили одну неудачную попытку штурма в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Отмечается, что штурмовали оккупанты при поддержке авиации, впрочем ситуацию на поле боя это не изменило, россияне потерпели неудачу.

На Лиманском направлении наши защитники отбили 10 атак противника. Под прикрытием авиации армейцы рф пытались прорвать оборону наших войск у Белогоровки, что на Луганщине, а также Тернов, Спирного, Веселого и Роздоловки в Донецкой области.

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На Бахмутском направлении украинские защитники дали отпор врагу 14 раз. По данным Генштаба здесь россияне в очередной раз атаковали вблизи Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области, и в очередной раз не взяли ни одной новой военной высоты.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 4 атаки захватчиков возле Бердичева, Семеновки, Тоненького и Первомайского Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное. Здесь враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск в течение суток 24 раза.

На Ореховском направлении враг 6 раз, при поддержке авиации, атаковал украинские позиции вблизи Старомайорского в Донецкой области и Роботино в Запорожье.

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Дополнительно

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по позициям россиян и уничтожила 2 зенитно-ракетных комплекса противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили одну артиллерийскую установку и две машины ПВО россиян.

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