Ситуация на поле боя и главные потребности Сил обороны: Сирский встретился с делегацией НАТО

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский встретился с делегацией НАТО во главе с Председателем Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром. Речь шла о ситуации на поле боя, а также главных потребностях Сил обороны Украины, передает УНН.

"Проинформировал о ситуации на поле боя. Обсудили главные потребности Сил обороны Украины. Ключевые приоритеты - боеприпасы и противовоздушная оборона. Поблагодарил коллег из НАТО за всестороннюю и последовательную поддержку Украины", - сообщил Сырский в Telegram.

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По завершению встречи члены делегации НАТО почтили у Стены памяти погибших за Украину воинов в российско-украинской войне.