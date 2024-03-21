Силы обороны ночью из пулемета сбили крылатую ракету рф: командующий Сухопутных войск показал видео

Во время массированной атаки россии на Киев мобильная огневая группа Сухопутных войск уничтожила с помощью пулемета одну из крылатых ракет противника на подлете к Киеву. Об этом сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк и опубликовал видео работы огневой группы, передает УНН.

Во время ночной ракетной атаки на подлете к столице мобильная огневая группа Сухопутных войск огнем из пулемета Browning M2 уничтожила крылатую ракету противника - написал Павлюк в соцсетях.

Он указал, что на счету этого подразделения это уже не первая сбитая крылатая ракета.

Дополнение

Силы ПВО во время ночной атаки уничтожили 31 ракету - две баллистические и 29 - крылатых.