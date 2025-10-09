$41.400.09
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
11:29 • 8776 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
09:40 • 25549 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
09:10 • 28553 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
08:36 • 19410 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
9 октября, 08:06 • 19312 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
9 октября, 07:35 • 30107 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
9 октября, 07:20 • 16605 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
9 октября, 05:56 • 15544 просмотра
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
9 октября, 01:15 • 16827 просмотра
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
Генштаб: треть боев пришлась на Покровское направление, враг активнее на Южно-Слобожанском

Киев • УНН

 • 414 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о 132 боевых столкновениях на фронте по состоянию на 16:00 9 октября. Наибольшее количество боев, до трети, произошло на Покровском направлении, также враг был активнее на Южно-Слобожанском направлении.

Генштаб: треть боев пришлась на Покровское направление, враг активнее на Южно-Слобожанском

До третины боев на фронте сегодня пришлась на Покровское направление, также враг был активнее на Южно-Слобожанском направлении, сообщили в сводке на 16 часов 9 октября в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

На данный момент общее количество боевых столкновений составляет 132

- сообщили в Генштабе.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов, как указано, пострадали общины населенных пунктов Горки, Бруски и Бобылевка Сумской области. 

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины за сегодня отбили две вражеские атаки, еще одно столкновение продолжается. Авиация захватчиков нанесла десять ударов, сбросив при этом 28 управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 80 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении враг совершил 16 атак в районах Волчанска, Строевки, Западного, Долгенького и в сторону Двуречанского, Колодязного и Бологовки.

На Купянском направлении Силы обороны отбили четыре атаки врага в районе Степной Новоселовки, Купянска и Ивановки, еще два боестолкновения продолжаются. 

На Лиманском направлении за сегодня захватническая армия совершила девять атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Первомайское, Карповка, Колодези, Новоселовка и в сторону Ставок, два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Славянском направлении подразделения россиян восемь раз пытались продвигаться на позиции наших войск в районах Ямполя, Серебрянки, Новоселовки, Выемки и Переездного, сейчас продолжается одно боестолкновение. Враг ударил КАБами по Славянску.

На Краматорском направлении враг дважды совершал наступательные действия в районе Часового Яра и Орехово-Васильевки. Авиаудару подвергся Краматорск.

На Константиновском направлении противник десять раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах Белой Горы, Щербиновки, Русиного Яра, Полтавки и в сторону Плещеевки.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 43 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Новоторецькое, Никаноровка, Родинское, Сухецкое, Новоекономичное, Миролюбовка, Новосергеевка, Проминь, Лисовка, Покровск, Зверово, Котлино, Удачное, Котляровка, Орехово и Филиал. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 35 атак.

На Александровском направлении украинские защитники остановили четыре штурмовых действия вражеских войск, еще семь столкновений до сих пор продолжаются. Противник пытается продвигаться в районах населенных пунктов Малеевка, Камышеваха, Ольговка и в направлении Филиала, Новоивановки.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили три атаки оккупантов в районе Степного и в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении на данный момент зафиксировано три тщетные попытки штурма позиций наших подразделений захватчиками. 

Генштаб подтвердил поражение Коробковского ГПЗ и ЛВДС "Ефимовка" в волгоградской области рф09.10.25, 11:38 • 2380 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Волчанск
Покровск
Славянск
Сумская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина
Краматорск
Купянск