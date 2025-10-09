$41.400.09
Генштаб: третина боїв припала на Покровський напрямок, ворог активніший на Південно-Слобожанському

Київ • УНН

 • 540 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про 132 бойові зіткнення на фронті станом на 16:00 9 жовтня. Найбільша кількість боїв, до третини, відбулася на Покровському напрямку, також ворог був активнішим на Південно-Слобожанському напрямку.

Генштаб: третина боїв припала на Покровський напрямок, ворог активніший на Південно-Слобожанському

До третини боїв на фронті сьогодні пройшлося на Покровський напрямок, також ворог був активнішим на Південно-Слобожанському напрямку, повідомили у зведенні на 16 годину 9 жовтня у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 132

- повідомили у Генштабі.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів, як вказано, постраждали громади населених пунктів Гірки, Бруски та Бобилівка Сумської області. 

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни за сьогодні відбили дві ворожі атаки, ще одне зіткнення триває. Авіація загарбників завдала десяти ударів, скинувши при цьому 28 керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 80 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог здійснив 16 атак у районах Вовчанська, Строївки, Западного, Довгенького та в бік Дворічанського, Колодязного та Бологівки.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки ворога в районі Степової Новоселівки, Куп’янська та Іванівки, ще два боєзіткнення триває. 

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила дев’ять атак на позиції українців у районах населених пунктів Першотравневе, Карпівка, Колодязі, Новоселівка та в бік Ставок, два боєзіткнення досі тривають.

На Слов’янському напрямку підрозділи росіян вісім разів намагалися просуватися на позиції наших військ у районах Ямполя, Серебрянки, Новоселівки, Виїмки та Переїзного, наразі триває одне боєзіткнення триває. Ворог вдарив КАБами по Слов’янську.

На Краматорському напрямку ворог двічі здійснював наступальні дії у районі Часового Яру та Оріхово-Василівки. Авіаудару зазнав Краматорськ.

На Костянтинівському напрямку противник десять разів намагався вклинитися в нашу оборону в районах Білої Гори, Щербинівки, Русиного Яру, Полтавки та у бік Плещіївки.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 43 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Новоторецьке, Никанорівка, Родинське, Сухецьке, Новоекономічне, Миролюбівка, Новосергіївка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Котлярівка, Горіхове та Філія. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 35 атак.

На Олександрівському напрямку українські захисники зупинили чотири штурмових дії ворожих військ, ще сім зіткнень досі тривають. Противник намагається просуватися в районах населених пунктів Маліївка, Комишуваха, Ольгівка та в напрямку Філії, Новоіванівки.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку українські оборонці відбили три атаки окупантів в районі Степового та в бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку на даний час зафіксовано три марні спроби штурму позицій наших підрозділів загарбниками. 

