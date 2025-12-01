Генштаб сообщил о 202 боях за сутки: самые горячие – Покровское, Лиманское и Константиновское направления
Киев • УНН
Генеральный штаб сообщил о 202 боевых столкновениях за сутки, по состоянию на 22:00 1 ноября. Наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском, Лиманском и Константиновском направлениях.
Генеральный штаб обнародовал вечернюю сводку с фронта по состоянию на 22:00 1 ноября, в которой сообщил о том, что с начала суток произошло 202 боевых столкновения. Об этом пишет УНН.
Детали
россияне нанесли один ракетный удар, 41 авиаудар с применением 129 управляемых авиабомб, совершили более 2 300 атак дронами-камикадзе и более 2 600 артиллерийских обстрелов.
Наиболее интенсивные бои продолжаются на:
- Южно-Слобожанском направлении – отбито 13 атак.
- Купянском – девять штурмов, два боя продолжаются.
- Лиманском – враг провел 20 атак, пять столкновений продолжаются.
- Константиновском – 21 попытка прорыва.
- Покровском направлении – рекордные 49 атак, бои продолжаются в пяти точках.
На Покровском направлении украинские силы уничтожили 104 оккупантов (81 – безвозвратно), 11 дронов, четыре единицы техники и повредили еще три.
Защитники также сдержали 19 атак на Александровском направлении и отбили два штурма в районе Антоновского моста. На отдельных участках бои продолжаются.
