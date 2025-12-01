$42.270.07
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
15:35 • 12965 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
14:52 • 14278 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 15855 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
1 декабря, 12:41 • 18822 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
1 декабря, 09:32 • 20185 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14 • 21415 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 40183 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 19989 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00 • 39262 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
Эксклюзивы
Генштаб сообщил о 202 боях за сутки: самые горячие – Покровское, Лиманское и Константиновское направления

Киев • УНН

 • 96 просмотра

Генеральный штаб сообщил о 202 боевых столкновениях за сутки, по состоянию на 22:00 1 ноября. Наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском, Лиманском и Константиновском направлениях.

Генштаб сообщил о 202 боях за сутки: самые горячие – Покровское, Лиманское и Константиновское направления

Генеральный штаб обнародовал вечернюю сводку с фронта по состоянию на 22:00 1 ноября, в которой сообщил о том, что с начала суток произошло 202 боевых столкновения. Об этом пишет УНН.

Детали

россияне нанесли один ракетный удар, 41 авиаудар с применением 129 управляемых авиабомб, совершили более 2 300 атак дронами-камикадзе и более 2 600 артиллерийских обстрелов.

Наиболее интенсивные бои продолжаются на:

  • Южно-Слобожанском направлении – отбито 13 атак.
    • Купянском – девять штурмов, два боя продолжаются.
      • Лиманском – враг провел 20 атак, пять столкновений продолжаются.
        • Константиновском – 21 попытка прорыва.
          • Покровском направлении – рекордные 49 атак, бои продолжаются в пяти точках.

            На Покровском направлении украинские силы уничтожили 104 оккупантов (81 – безвозвратно), 11 дронов, четыре единицы техники и повредили еще три.

            Защитники также сдержали 19 атак на Александровском направлении и отбили два штурма в районе Антоновского моста. На отдельных участках бои продолжаются.

            Степан Гафтко

