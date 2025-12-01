Генштаб повідомив про 202 бої за добу: найгарячіші – Покровський, Лиманський та Костянтинівський напрямки
Київ • УНН
Генеральний штаб повідомив про 202 бойові зіткнення за добу, станом на 22:00 1 листопада. Найбільш інтенсивні бої тривають на Покровському, Лиманському та Костянтинівському напрямках.
Генеральний штаб оприлюднив вечірнє зведення з фронту станом на 22:00 1 листопада, у якому повідомив про те, що від початку доби сталося 202 бойові зіткнення. Про це пише УНН.
Деталі
росіяни завдали одного ракетного удару, 41 авіаудару із застосуванням 129 керованих авіабомб, здійснили понад 2 300 атак дронами-камікадзе та більш ніж 2 600 артилерійських обстрілів.
Найбільш інтенсивні бої тривають на:
- Південно-Слобожанському напрямку – відбито 13 атак.
- Куп’янському – дев’ять штурмів, два бої тривають.
- Лиманському – ворог провів 20 атак, п’ять зіткнень тривають.
- Костянтинівському – 21 спроба прориву.
- Покровському напрямку – рекордні 49 атак, бої тривають у п’яти точках.
На Покровському напрямку українські сили знищили 104 окупантів (81 – безповоротно), 11 дронів, чотири одиниці техніки та пошкодили ще три.
Оборонці також стримали 19 атак на Олександрівському напрямку та відбили два штурми у районі Антонівського мосту. На окремих ділянках бої тривають.
