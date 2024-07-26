Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар по аэродрому «Саки» во временно оккупированном Крыму ночью, пишет УНН.

Сегодня ночью подразделения ракетных войск Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в рамках единого замысла нанесли удар по аэродрому «Саки» во временно оккупированном Крыму. Это один из оперативных аэродромов, которые россия использует для контроля воздушного пространства, в частности акватории Черного моря, и нанесения ударов авиационными средствами поражения по украинской территории. Информация о последствиях удара уточняется - сообщили в Генштабе в Telegram.

В Генштабе отметили, что аэропорт прикрывали «современные» российские средства ПВО, которые в очередной раз не смогли защитить важный военный объект рф.

«Силы обороны Украины продолжают уничтожать военную инфраструктуру российских захватчиков. (....) Совместная боевая работа всех составляющих Сил обороны по важным целям вооруженных сил рф будет продолжаться и дальше», - указали в Генштабе.

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