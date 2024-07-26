Киев • УНН
В ночь на 26 июля в оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. Сообщается о пожаре на аэродроме "Саки" в Новофедоровке, детонации боеприпасов и прибытии машин скорой помощи.
В ночь на 26 июля во временно оккупированном Крыму были слышны мощные взрывы. Громко было в Евпатории, Симферополе, Окуневке и Новофедоровке. В последнем сообщается о пожаре на аэродроме "Саки" и звуки детонации боеприпасов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".
Детали
Сообщается, что горит аэродром "Саки" в Новофедоровке и слышна детонация боеприпасов. По данным "Крымский ветер" было попадание на аэродроме.
Telegram-канал опубликовал также видео и фото пожара в Саках.
Как отмечается, на аэродроме "Саки" поражен склад с боеприпасами.
Подписчики Telegram-канал сообщают, что на аэродром едут машины скорой помощи.
В Симферополе также были слышны мощные взрывы.
Также сообщают, что мощные попадания были в районе Окуневки