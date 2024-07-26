В ночь на 26 июля во временно оккупированном Крыму были слышны мощные взрывы. Громко было в Евпатории, Симферополе, Окуневке и Новофедоровке. В последнем сообщается о пожаре на аэродроме "Саки" и звуки детонации боеприпасов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Детали

Сообщается, что горит аэродром "Саки" в Новофедоровке и слышна детонация боеприпасов. По данным "Крымский ветер" было попадание на аэродроме.

Telegram-канал опубликовал также видео и фото пожара в Саках.

Как отмечается, на аэродроме "Саки" поражен склад с боеприпасами.

Подписчики Telegram-канал сообщают, что на аэродром едут машины скорой помощи.

В Симферополе также были слышны мощные взрывы.

Также сообщают, что мощные попадания были в районе Окуневки