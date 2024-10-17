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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб: почти треть боев - на Кураховском направлении, враг активен возле Селидово

Генштаб: почти треть боев - на Кураховском направлении, враг активен возле Селидово

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 05:39  •  5434 просмотра

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За сутки произошло 163 боевых столкновения, больше всего на Кураховском направлении. Враг нанес 2 ракетных и 64 авиаудара, совершил 4786 обстрелов. ВСУ нанесли 14 ударов по позициям противника.

На фронте за прошедшие сутки произошло 163 боя, больше всего - 52 - на Кураховском направлении, на Покровском направлении враг был самым активным возле Селидово, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 17 октября, пишет УНН.

За прошедшие сутки зафиксировано 163 боевых столкновения

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, а также 64 авиаудара, в частности, сбросил 98 КАБ. Кроме того, совершил 4786 обстрелов, из них 137 - из реактивных систем залпового огня.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны, как указано, нанесли 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника и наземной станции управления БпЛА оккупантов.

Как сообщается, ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении произошло четыре боевых столкновения в районе населенного пункта Старица.

На Купянском направлении количество вражеских атак за сутки достигло 18. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Кучеровки, Песчаного, Степной Новоселовки, Лозовой и Вишневого.

На Лиманском направлении враг совершил 17 штурмов неподалеку Невского, Макеевки, Торского и Дибровы.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали три раза в районах Ступочек и Часового Яра.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил одну атаку неподалеку Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 15 атак в районах населенных пунктов Проминь, Крутой Яр и Селидово. Активнее всего российские оккупанты действовали вблизи Селидово.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 52 атаки возле Цукурино, Новоселидовки, Горняка, Георгиевки и вблизи Водяного.

На Времовском направлении противник совершил четыре атаки в сторону Богоявленки, Новоукраинки и вблизи Золотой Нивы.

На Ореховском направлении зафиксирован один штурм наших позиций в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Враг провел шесть неудачных штурмов.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие.

"Продолжается операция в Курской области. По имеющимся данным, агрессор нанес 21 авиационный удар по Курской области, сбросив 32 КАБ", - сообщили в Генштабе.

В общем, по всей линии боевого соприкосновения, по данным Генштаба, украинские защитники наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощают боевой потенциал врага.

Еще плюс 1420 военных, 17 танков и 51 артсистема: Генштаб обновил данные о потерях врага17 октября 2024, 05:00 • 7856 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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