Генштаб: майже третина боїв - на Курахівському напрямку, ворог активний біля Селидового

На фронті минулої доби сталося 163 бої, найбільше - 52 - на Курахівському напрямку, на Покровському напрямку ворог був найактивнішим біля Селидового, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 8 годину 17 жовтня, пише УНН.

Протягом минулої доби зафіксовано 163 бойових зіткнення - повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням двох ракет, а також 64 авіаудари, зокрема, скинув 98 КАБ. Окрім того, здійснив 4786 обстрілів, з них 137 - з реактивних систем залпового вогню.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони, як вказано, завдали 14 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки противника та наземній станції управління БпЛА окупантів.

Як повідомляється, ситуація за напрямками наступна:

На Харківському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення в районі населеного пункту Стариця.

На Куп’янському напрямку кількість ворожих атак за добу досягла 18. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Кучерівки, Піщаного, Степової Новоселівки, Лозової та Вишневого.

На Лиманському напрямку ворог здійснив 17 штурмів неподалік Невського, Макіївки, Торського та Діброви.

На Краматорському напрямку окупанти атакували три рази в районах Ступочок і Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив одну атаку неподалік Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 15 атак в районах населених пунктів Промінь, Крутий Яр та Селидове. Найактивніше російські окупанти діяли поблизу Селидового.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 52 атаки біля Цукуриного, Новоселидівки, Гірника, Георгіївки та поблизу Водяного.

На Времівському напрямку противник здійснив чотири атаки в бік Богоявленки, Новоукраїнки та поблизу Золотої Ниви.

На Оріхівському напрямку зафіксовано один штурм наших позицій в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Ворог провів шість невдалих штурмів.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською областю противник зберігає військову присутність.

"Триває операція в Курській області. За наявними даними агресор завдав 21 авіаційний удар по Курщині, скинувши 32 КАБ", - повідомили у Генштабі.

Загалом, по всій лінії бойового зіткнення, за даними Генштабу, українські захисники завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажують бойовий потенціал ворога.

Ще плюс 1420 військових, 17 танків і 51 артсистему: Генштаб оновив дані про втрати ворога