Ще плюс 1420 військових, 17 танків і 51 артсистему: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
За минулу добу російська армія втратила 1420 військових, 17 танків і 51 артсистему в Україні. Загальні втрати ворога з початку війни сягнули близько 674 270 осіб та 9014 танків.
Минулої доби російська окупаційна армія за добу війни в Україні втратила 1420 військовослужбовців. Сили оборони знищили 17 танків і 51 артсистему ворога. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 674 270 (+1420) осіб,
- танків ‒ 9014 (+17) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18 002 (+33) од,
- артилерійських систем – 19 510 (+51) од,
- РСЗВ – 1232 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 978 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 104 (+54),
- крилаті ракети ‒ 2620 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26 815 (+83) од,
- спеціальна техніка ‒ 3446 (+5) од.
У Чорному морі чергують два ворожих кораблі, один з яких є носієм "Калібрів"17.10.24, 06:37 • 74096 переглядiв