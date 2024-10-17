У Чорному морі чергують два ворожих кораблі, один з яких є носієм "Калібрів"
Київ • УНН
У Чорному морі перебувають два російські кораблі, один з яких несе крилаті ракети "Калібр". У Середземному морі - 4 кораблі, 3 з яких мають "Калібри" із загальним залпом до 16 ракет.
У Чорному морі перебувають два ворожих кораблі, один з яких є носієм "Калібрів", загальним залпом до 4 ракет. Про це повідомляє Військово-Морські сили ЗСУ, пише УНН.
В Чорному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет. В Азовському морі ворожі кораблі відсутні,
Деталі
Також зазначається, що в Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 2 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 9 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.
Азовське море перебуває під вогневим контролем ВМС - Плетенчук14.10.24, 12:04 • 15233 перегляди