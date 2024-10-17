В Черном море дежурят два вражеских корабля, один из которых является носителем "Калибров"
Киев • УНН
В Черном море находятся два российских корабля, один из которых несет крылатые ракеты «Калибр». В Средиземном море - 4 корабля, 3 из которых имеют «Калибры» с общим залпом до 16 ракет.
В Черном море находятся два вражеских корабля, один из которых является носителем "Калибров", общим залпом до 4 ракет. Об этом сообщает Военно-Морские силы ВСУ, пишет УНН.
В Черном море 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет. В Азовском море вражеские корабли отсутствуют,
Детали
Также отмечается, что в Средиземном море 4 вражеских корабля, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.
За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:
- в Черное море - 2 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море - 9 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.
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