В Черном море дежурят два вражеских корабля, один из которых является носителем "Калибров"

В Черном море находятся два вражеских корабля, один из которых является носителем "Калибров", общим залпом до 4 ракет. Об этом сообщает Военно-Морские силы ВСУ, пишет УНН.

В Черном море 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет. В Азовском море вражеские корабли отсутствуют,