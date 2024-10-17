Еще плюс 1420 военных, 17 танков и 51 артсистема: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
За минувшие сутки российская армия потеряла 1420 военных, 17 танков и 51 артсистему в Украине. Общие потери врага с начала войны составили около 674 270 человек и 9014 танков.
За прошедшие сутки российская оккупационная армия за сутки войны в Украине потеряла 1420 военнослужащих. Силы обороны уничтожили 17 танков и 51 артсистему врага. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.10.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 674 270 (+1420) человек,
- танков - 9014 (+17) ед,
- боевых бронированных машин - 18 002 (+33) ед,
- артиллерийских систем - 19 510 (+51) ед,
- РСЗО - 1232 (+1) ед,
- средства ППО - 978 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 17 104 (+54),
- крылатые ракеты - 2620 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 26 815 (+83) ед,
- специальная техника - 3446 (+5) ед.
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