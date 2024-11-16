Генштаб о ситуации на фронте: оккупанты совершили 75 атак, горячее всего на Кураховском направлении
Киев • УНН
Российские войска совершили 75 атак на позиции ВСУ, наиболее активно на Кураховском и Покровском направлениях. На Кураховском направлении зафиксировано 16 боевых столкновений, 11 из которых продолжаются.
Враг 75 раз атаковал позиции Сил обороны. Наиболее активно действует на Кураховском и Покровском направлениях, где провел почти половину от всех атак. Об этом говорится в сводке Генштаба, по состоянию на 16:00, передает УНН.
Сегодня на Харьковском направлении российские террористы вблизи Волчанска и Стрелечьей четыре раза пытались проводить наступательные действия, две атаки уже отбиты.
Восемь раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбивали вражеские штурмы вблизи населенных пунктов Песчаное, Колесниковка, Кругляковка, Загрызово.
На Лиманском направлении вражеские подразделения не прекращают атаковать в районах населенных пунктов Грековка, Чернещина, Твердохлебово, Терны. С начала суток на этом направлении украинские воины уже отбили шесть из семи вражеских атак. По району Боровой, Ивановки и Дроновки террористы нанесли авиационные удары.
На Северском и Краматорском направлениях враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары в районах Кременной и Хромовки.
В настоящее время на Торецком направлении произошло две вражеские атаки. Враг атаковал возле населенных пунктов Торецк и Щербиновка. Одна атака уже остановлена. Авиация агрессора нанесла бомбардировки по районам населенных пунктов Иванополье, Константиновка и Светлодарск.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили уже 14 атак позиций наших защитников в районах Миролюбовки, Лисовки, Луча, Крутого Яра, Петровке, Новоалексеевке и Пустынке. Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, отбили уже половину атак противника.
Горячее всего сегодня на Кураховском направлении, где в настоящее время насчитывается 16 боевых столкновений, захватчики активно пытаются продвинуться в районах населенных пунктов Новая Ильинка, Берестки, Новоселидовка, Вознесенка, Сонцовка, Новодмитровка, Заря, Курахово, Дальнее, Екатериновка и Антоновка. Одиннадцать боев до сих пор продолжаются.
На Времовском направлении захватчики семь раз шли в атаки на позиции украинских войск вблизи Романовки, Сухих Ялов, Новодаровки и Ровнополя, три боестолкновения продолжаются до сих пор. Противник бил НАРами и КАБами по району Великой Новоселки.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник наступательных действий не проводил.
Дважды безуспешно враг пытался атаковать позиции украинских защитников на Приднепровском направлении. Нанес авиаудар НАРами по Ольговке.
На других направлениях в настоящее время существенных изменений не отмечено, добавили в Генштабе.
Генштаб: на передовой произошло 138 боестолкновений, враг активен на Кураховском направлении15 нояб. 2024, 00:13 • 14756 просмотров