Генштаб: на передовой произошло 138 боестолкновений, враг активен на Кураховском направлении

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Погода в Украине: завтра ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах
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Погода в Украине: завтра ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах

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Суд 15 января начнет рассмотрение по существу иска владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о российских связях бизнесмена (ВИДЕО)
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Суд 15 января начнет рассмотрение по существу иска владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о российских связях бизнесмена (ВИДЕО)

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Суд планирует завтра избрать меру пресечения нардепу Шевченко
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Суд планирует завтра избрать меру пресечения нардепу Шевченко

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ЮНИСЕФ и SaveTheChildren поддерживают инклюзию в Броварах: новые возможности для детей с ООП
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ЮНИСЕФ и SaveTheChildren поддерживают инклюзию в Броварах: новые возможности для детей с ООП

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"Непрофессионализм или коррупция": эксперт раскритиковал АРМА за игнорирование интересов "Ощадбанка“ в конкурсе на управляющего для "Гулливера"
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"Непрофессионализм или коррупция": эксперт раскритиковал АРМА за игнорирование интересов "Ощадбанка“ в конкурсе на управляющего для "Гулливера"

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Не умер, а в коме - прокуратура о состоянии сотрудника столичного ТЦК, который пытался совершить самоубийство
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Не умер, а в коме - прокуратура о состоянии сотрудника столичного ТЦК, который пытался совершить самоубийство

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Генштаб: на передовой произошло 138 боестолкновений, враг активен на Кураховском направлении

Генштаб: на передовой произошло 138 боестолкновений, враг активен на Кураховском направлении

Киев  •  УНН

 • 1073 просмотра

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На фронте зафиксировано 138 боевых столкновений, самая сложная ситуация на Кураховском направлении.

На фронте произошло 138 боестолкновений. На Кураховском направлении ситуация остается горячей. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении враг провел 4 безуспешных штурма в районе Тихого и Волчанска.

На Купянском направлении оккупанты 10 раз наступали неподалеку Голубовки, Петропавловки, Песчаного, Глушковки, Зеленого Гая, Загрызово, Кругляковки, Первомайского и Лозовой.

На Лиманском направлении захватчики 9 раз атаковали возле населенных пунктов Катериновка, Дружелюбовка, Невское, Терны и Торское.

На Северском направлении ВСУ отбили 2 вражеских в сторону Верхнекаменского. 

На Краматорском направлении при поддержке авиации террористы били вблизи Предтечино, однако Защитники отбили все атаки. 

На Торецком направлении противник 10 раз неудачно атаковал неподалеку населенных пунктов Дилиевка, Торецк и Щербиновка.

На Покровском направлении, ВСУ отбили 18 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Луч, Лисовка, Сухой Яр, Пушкино, Желтое и Пустынка. Сейчас 5 боестолкновений продолжаются. 

На Кураховском направлении здесь уже завершилось 18 боестолкновений вблизи населенных пунктов Берестки, Сонцовка, Ильинка, Новоселидовка, Заря, Дальнее и Константиновка. Впрочем, еще 18 - до сих пор продолжаются. 

На Времовском направлении противник 12 раз пытался атаковать в районах населенных пунктов Макаровка, Янтарное, Ровнополь, Новодаровка.

На Ореховском направлении вражеские войска дважды штурмовали возле Новоданиловки.  

На Приднепровском направлении силы агрессора реализовали 4 неудачные атаки. 

Ситуация на фронте и подготовка украинских военных: Сырский поговорил с начальником Генштаба Франции14 нояб. 2024, 13:28 • 16457 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
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