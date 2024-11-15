Генштаб: на передовой произошло 138 боестолкновений, враг активен на Кураховском направлении
Киев • УНН
На фронте зафиксировано 138 боевых столкновений, самая сложная ситуация на Кураховском направлении.
На фронте произошло 138 боестолкновений. На Кураховском направлении ситуация остается горячей. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
На Харьковском направлении враг провел 4 безуспешных штурма в районе Тихого и Волчанска.
На Купянском направлении оккупанты 10 раз наступали неподалеку Голубовки, Петропавловки, Песчаного, Глушковки, Зеленого Гая, Загрызово, Кругляковки, Первомайского и Лозовой.
На Лиманском направлении захватчики 9 раз атаковали возле населенных пунктов Катериновка, Дружелюбовка, Невское, Терны и Торское.
На Северском направлении ВСУ отбили 2 вражеских в сторону Верхнекаменского.
На Краматорском направлении при поддержке авиации террористы били вблизи Предтечино, однако Защитники отбили все атаки.
На Торецком направлении противник 10 раз неудачно атаковал неподалеку населенных пунктов Дилиевка, Торецк и Щербиновка.
На Покровском направлении, ВСУ отбили 18 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Луч, Лисовка, Сухой Яр, Пушкино, Желтое и Пустынка. Сейчас 5 боестолкновений продолжаются.
На Кураховском направлении здесь уже завершилось 18 боестолкновений вблизи населенных пунктов Берестки, Сонцовка, Ильинка, Новоселидовка, Заря, Дальнее и Константиновка. Впрочем, еще 18 - до сих пор продолжаются.
На Времовском направлении противник 12 раз пытался атаковать в районах населенных пунктов Макаровка, Янтарное, Ровнополь, Новодаровка.
На Ореховском направлении вражеские войска дважды штурмовали возле Новоданиловки.
На Приднепровском направлении силы агрессора реализовали 4 неудачные атаки.
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