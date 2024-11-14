Ситуация на фронте и подготовка украинских военных: Сырский поговорил с начальником Генштаба Франции

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с начальником Генерального штаба ВС Французской Республики генералом Тьери Бюркаром. Говорили о ситуации на линии фронта и подготовке украинских военных, передает УНН.

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Сырский отметил, что во время разговора поделился информацией об оперативной обстановке на линии фронта. Проинформировал французского коллегу об особенностях оборонительных операций на наиболее напряженных участках.

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«Генерал Бюркар подтвердил намерения французской стороны продолжить предоставление материально-технической помощи и подготовку украинских военнослужащих в рамках тренировочной миссии ЕС (EUMAM). В настоящее время продолжается адаптация программ подготовки в соответствии с потребностями и с учетом боевого опыта ВС Украины», - добавил Главком.

Ситуация на фронте сложная и имеет тенденцию к обострению - Сырский